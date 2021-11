Success Story : L'Arlatan

L'Officiel Art

Fondation Luma Arles

Concrétisation d’un engagement au long cours, inscrit bien au-delà de la seule sphère artistique, la Fondation Luma Arles par son amplitude, la force de son message, son implication auprès des artistes et dans le tissu urbain et régional est appelée à enrichir considérablement le paysage arlésien, et le regard que le monde ne manquera pas de porter sur la cité méridionale, à son ouverture en 2018. Maja Hoffmann, initiatrice du projet, a reçu L’Officiel Art à Arles, en compagnie de Beatrix Ruf (ex-directrice de la Kunsthalle de Zurich, aujourd’hui à la tête du Stedelijk Museum, Amsterdam), Tom Eccles (directeur du Centre d’études curatoriales au Bard College, New York), Liam Gillick (artiste) et Hans Ulrich Obrist (directeur artistique des Serpentine Galleries, Londres), quatre des cinq membres (avec Philippe Parreno, artiste) du Core Group de Luma Arles.