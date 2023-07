On imaginait une île tapissée d’oliviers, semée de hameaux silencieux. On enviait son horizon bleu méditerranée, on rêvait de sentiers à biquettes et de criques secrètes. Gagné, tout est là. En prime, cadeau, la Sardaigne offre un hymne à la liberté, un lieu de vie animé, un trésor, le Forte Village.