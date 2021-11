Le Martinez dévoile son nouveau visage

Joaillerie

Quel bracelet porter pour monter les marches à Cannes ?

A J-5 du top départ de son édition 2017, la course à la plus belle parure et à la robe haute-couture la plus extravagante bat son plein. Pour ce 70e Festival de Cannes, le joaillier De Grisogono lance une collection en hommage à l'évènement, et met en avant ses plus beaux gemmes à l'image de ce bracelet presque aveuglant.