Où dormir pour Coachella ?

Voyage

À Los Angeles avec Jean-François Piège

Si les voyages forment la jeunesse, ils forment aussi les cuisiniers. C’est ce qui ressort de l’enquête que nous avons menée auprès de six des plus grands étoilés français. “On apprend la cuisine avec celle des autres, dit Jean-François Piège. À un moment donné, on fait la sienne.” À l’évidence, pour le chef du Grand Restaurant, le talent d’un chef est avant tout affaire de rencontres. Et si les cuisiniers d’aujourd’hui n’hésitent pas à s’éloigner de leurs fourneaux de temps en temps, c’est aussi pour découvrir des produits inconnus, s’initier à d’autres techniques.