Le Standard London ouvre Sweeties, un bar à cocktails pas comme les autres

Voyage

Les meilleurs spots de Londres selon Henrietta Rix & Orlagh McCloskey

On ne présente plus Henrietta Rix & Orlagh McCloskey, co-fondatrices de l'arme secrète des filles dans le vent : le label RIXO. Liées par une amitié datant de l'université ainsi qu'une passion pour le vintage, elles ont su conquérir, en l'espace de quelques collections capsule et autres présentations éco-responsables, le coeur de la fashion-sphère. Elles partagent avec nous leur city-guide de Londres.