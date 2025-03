Face à Barcelone et ses Ramblas submergées par les touristes, Madrid affiche l’élégance et l’énergie d’une capitale dynamique et accueillante qui vibre toujours au rythme de la Movida. À préférer donc, pour une découverte, en séjournant au Brach Madrid, le nouveau 5 étoiles du groupe Evok. Visite.