Voyage

Quand passer son été au Club Med redevient envisageable

En soixante-dix ans d’existence, le Club Med a traversé quelques zones de turbulence. Et il a toujours su se réinventer, trouver la formule qui redonnait envie de passer les vacances dans ses villages. Quand on est un acteur du voyage dont la créativité est l’un des atouts maîtres, on affronte les crises avec énergie et imagination…