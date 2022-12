Avec 13 resorts d’exception dans les Alpes françaises, suisses et italiennes, le Club Med confirme qu’il est aussi un acteur majeur des vacances à la montagne. Après un hiver « blanc » à cause du Covid, le Club vient d’inaugurer officiellement la première saison d’hiver de son nouveau village de La Rosière. Pour skier entre la France et l’Italie.