Alula, Terre inconnue.

Bagages Away: « Nous construisons une communauté engagée».

Fondée par deux entrepreneuses basées à New York, Jen Rubio et Steph Korey, la jeune marque de bagages Away applique la stratégie du "direct-to-consumer" - qui consiste à supprimer les revendeurs et contrôler l'ensemble de la chaîne de production dans le but d’offrir des valises de bonne qualité à des prix accessibles. Leur dernière nouveauté? « The Weekender », leur premier sac en toile et cuir ultra chic