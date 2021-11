24h à La Réserve, Paris

Sacré palace il y a tout juste un an, l’hôtel particulier de la rue Gabriel a su rester l’une des adresses les plus confidentielles de Paris. Pensé comme une demeure Second Empire avec sa succession de pièces intimes, ses quarante chambres et sa déco signée par la référence Jacques Garcia, il revient aux fondamentaux du luxe à la française, sans jamais verser dans le kitsch. La preuve en 24 heures.