"La magie du Costume", réalisé par Virgilio Villoresi, est un projet né du désir de raconter un rêve : le monde de l'artisanat et de la couture de Brunello Cucinelli. La figure du tailleur accompagne la création du costume sur mesure pour elle et lui, un vêtement emblématique qui incarne le sens le plus profond du style Brunello Cucinelli. Nous avons rencontré Virgilio Villoresi pour parler des coulisses de la réalisation de cette vidéo spéciale.