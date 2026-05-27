Roland-Garros : les indispensables mode pour matcher avec le tournoi
Polos, jupes plissées et baskets blanches : voici le parfait look pour assister à Roland-Garros avec style.
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À l’occasion des dix ans de son partenariat avec l’UNICEF, Louis Vuitton célèbre une décennie d’engagement solidaire à travers plusieurs initiatives, dont la vente aux enchères exceptionnelle du Louis Vuitton Unity Time Object au profit intégral de l’organisation.
Longtemps relégués à l’évidence des eaux fraîches, les agrumes s’imposent aujourd’hui comme un véritable langage de création. Non plus une simple impression de propreté ou de départ estival, mais une esthétique à part entière : celle de la lumière travaillée, de la transparence maîtrisée, du chic sans effort. Une modernité olfactive qui se joue entre architecture et instinct.