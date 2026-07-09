Serenissima : Buccellati rend hommage à Venise
La beauté et le savoir-faire de Venise n'ont jamais cessé de nourrir l'imaginaire de la maison italienne, qui lui dédie sa nouvelle collection de haute joaillerie.
La beauté et le savoir-faire de Venise n'ont jamais cessé de nourrir l'imaginaire de la maison italienne, qui lui dédie sa nouvelle collection de haute joaillerie.
Longtemps centré sur les formules et performances, la beauté semble avoir délaissé son vocabulaire technique au profit d'un imaginaire gourmand pour se raconter. Un glissement qui n'a rien d'anodin : en misant sur ces références sensorielles, les marques ne vendent plus seulement une promesse d'efficacité, mais cherchent avant tout à activer nos émotions et nos souvenirs pour rendre leurs produits plus désirables.
Maeva Marshall prend la route aux côtés de Yamaha, dans un éditorial où la moto devient bien plus qu'un moyen de transport : une façon de vivre, d'explorer et de s'évader. Entre les paysages spectaculaires des gorges du Verdon et l'asphalte brûlant du Sud, cette histoire célèbre l'esprit d'aventure, le style et l'indépendance.
La marque joue désormais dans la cour des grands avec cette nouvelle collection de haute joaillerie contemporaine, où la rondeur des volumes se confronte à la rigueur des lignes géométriques, créant une rupture visuelle inédite.
Avec Pandora Wonders, Pandora inaugure une nouvelle plateforme créative consacrée aux matières et invite le styliste britannique Harry Lambert à transformer les perles d'eau douce en une collection de charms aussi poétique que fantaisiste.