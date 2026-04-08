Running : les essentiels pour se (re)mettre à la course à pied
Les beaux jours reviennent, et avec notre motivation. Pour encourager nos efforts, rien de tel que de s'équiper avec le nex plus ultra
Les beaux jours reviennent, et avec notre motivation. Pour encourager nos efforts, rien de tel que de s'équiper avec le nex plus ultra
Le printemps apporte toujours avec lui une forme de promesse, celle du renouveau, d’une fraicheur presque instinctive. Chez Trudon cette sensation a pris un visage : celui d’Hugo Ferroux, une arrivée discrète mais décisive, un souffle qui transforme en douceur.