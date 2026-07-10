Chez Fendi, le premier défilé couture de Maria Grazia Chiuri à Rome
Pour son premier défilé Haute Couture chez Fendi, Maria Grazia Chiuri célèbre l'héritage romain de la maison dans l'écrin de la Galerie nationale d'art moderne et contemporain.
Pour son premier défilé Haute Couture chez Fendi, Maria Grazia Chiuri célèbre l'héritage romain de la maison dans l'écrin de la Galerie nationale d'art moderne et contemporain.
Pour ses débuts à la Semaine de la Haute Couture de Paris, Manish Malhotra signe avec MAA une collection profondément personnelle, où la maternité devient le fil conducteur d’une réflexion sur la création, la transmission et l’identité.
Duran Lantink inaugure son chapitre chez Jean Paul Gaultier avec une collection de haute couture où innovation technologique, mémoire historique et expérimentation sculpturale redéfinissent les contours de la silhouette.
Homme de l’ombre à l’approche multidisciplinaire revendiquée, le talentueux producteur volontairement en retrait des projecteurs ces dernières années trace sa route singulière, et fait dialoguer depuis plus de vingt ans la pop, le rap, l'électro, la mode et les identité musicales qu’il imagine pour de grandes maisons.
Longtemps centré sur les formules et performances, la beauté semble avoir délaissé son vocabulaire technique au profit d'un imaginaire gourmand pour se raconter. Un glissement qui n'a rien d'anodin : en misant sur ces références sensorielles, les marques ne vendent plus seulement une promesse d'efficacité, mais cherchent avant tout à activer nos émotions et nos souvenirs pour rendre leurs produits plus désirables.
Maeva Marshall prend la route aux côtés de Yamaha, dans un éditorial où la moto devient bien plus qu'un moyen de transport : une façon de vivre, d'explorer et de s'évader. Entre les paysages spectaculaires des gorges du Verdon et l'asphalte brûlant du Sud, cette histoire célèbre l'esprit d'aventure, le style et l'indépendance.
La marque joue désormais dans la cour des grands avec cette nouvelle collection de haute joaillerie contemporaine, où la rondeur des volumes se confronte à la rigueur des lignes géométriques, créant une rupture visuelle inédite.