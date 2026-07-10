Longtemps centré sur les formules et performances, la beauté semble avoir délaissé son vocabulaire technique au profit d'un imaginaire gourmand pour se raconter. Un glissement qui n'a rien d'anodin : en misant sur ces références sensorielles, les marques ne vendent plus seulement une promesse d'efficacité, mais cherchent avant tout à activer nos émotions et nos souvenirs pour rendre leurs produits plus désirables.