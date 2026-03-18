Courrèges dévoile Three Sixty, le sac qui tourne autour du style
Pensé pour accompagner chaque instant, le sac Three Sixty incarne la modernité fonctionnelle et l’esthétique pure de Courrèges.
Pensé pour accompagner chaque instant, le sac Three Sixty incarne la modernité fonctionnelle et l’esthétique pure de Courrèges.
Nouvelle égérie Gerard Darel, et à l’affiche de la série-évènement Love Story, l’actrice américaine - installée entre Los Angeles et Rome - conjugue cinéma, mode et maternité. Rencontre à Paris, où elle est venue fêter sa collaboration avec la marque.
Au Wall House Museum, à Gustavia, le duo d’artistes de renommée internationale Cooper & Gorfer dévoile Between These Folded Walls, Utopia, une exploration poétique et théâtrale de l’identité, de la migration et du rêve fragile d’appartenance.