Quelle doudoune pour affronter un froid polaire ?
Alors que les températures ne cessent de chuter, Peuterey dévoile une nouvelle collection qui s'inspire de la campagne anglaise, pour rester au chaud avec allure.
Alors que les températures ne cessent de chuter, Peuterey dévoile une nouvelle collection qui s'inspire de la campagne anglaise, pour rester au chaud avec allure.
Le designer a pris ses quartiers dans un appartement prestigieux du septième arrondissement de Paris où il expose plusieurs de ses créations, éditées par son studio, Hartis. Rencontre avec une étoile montante de la création française.