Beauté

Dua Lipa lance DUA, sa marque de soins avec Augustinus Bader

Dua Lipa imagine avec Augustinus Bader une routine de soins préventive et intelligente, simple et efficace, conçue pour le quotidien. 

04.11.2025 by Karen Rouach
DUA by Augustinus Bader
DUA by Augustinus Bader

Articles associés

La Bonne Brosse x Augustinus Bader

Beauté

Comment utiliser La Bonne Brosse d'Augustinus Bader ?

Fruit d'une collaboration exclusive, la brosse N.04 "The Miracle Detangling Scalp Brush" arbore le bleu signature d’Augustinus Bader et décuple ses bienfaits une fois associée aux soins capillaires de la marque. Suivez le guide de ce nouveau rituel. 

14.02.2025 by Karen Rouach

Pop Culture

Dua Lipa : retour sur la carrière de l’icône de la pop moderne

La chanteuse célèbre aujourd’hui ses 29 ans.

22.08.2024 by Pauline Borgogno
La Suite Augustinus Bader au Mark Hotel

Beauté

Au Mark Hotel, Augustinus Bader prouve tout son savoir-faire pour le Met Gala

Augustinus Bader a installé ses flacons bleus dans une suite privée du Mark Hotel, transformée pour l'occasion en espace de soin exclusif où les invités venaient se préparer pour le tapis rouge. 

07.05.2025 by Karen Rouach

