Dua Lipa lance DUA, sa marque de soins avec Augustinus Bader
Dua Lipa imagine avec Augustinus Bader une routine de soins préventive et intelligente, simple et efficace, conçue pour le quotidien.
Fruit d'une collaboration exclusive, la brosse N.04 "The Miracle Detangling Scalp Brush" arbore le bleu signature d’Augustinus Bader et décuple ses bienfaits une fois associée aux soins capillaires de la marque. Suivez le guide de ce nouveau rituel.