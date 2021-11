Oui, le Père Noël est germanopratin

Shopping

Vous pouvez désormais vous habiller en Bonpoint

Pour celles qui piocheraient bien volontiers dans l’armoire de leur fille, Christine Innamorato propose Bonpoint Paris, une ligne de prêt-à-porter entièrement dédiée aux plus de 18 ans. Robes rétro, costumes Prince-de-Galles ou velours et manteaux pas moins british, l’ensemble s’inspire du travail des peintres Elizabeth Peyton et Jean-Michel Basquiat.