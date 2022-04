Femmes

Et si on s’inspirait de la garde-robe estivale d'Emrata pour nos looks d’été ?

En look sexy Jacquemus, robe mini, silhouette immaculée, short de cycliste, ou crop top, Emily Ratajkowski cultive un style d’été indentifiable entre mille. Autant de looks pointus, dont on ferait bien de s’inspirer cette saison.