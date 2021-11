Emily Ratajkowski et Sebastian Bear McClard ont accueilli leur premier enfant

Beauté

Emrata : "J’ai grandi en pensant que je ne deviendrais jamais mannequin"

Visage de l’impétueux Pure XS de Paco Rabanne, mélange d’ylang-ylang et de pop-corn, l’actrice et supermodel Emily Ratajkowski, bientôt à l’affiche de Welcome Home, de George Ratliff, nous parle healthiness… et hédonisme.