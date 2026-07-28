Le sac Multipass, le nouveau classique de Louis Vuitton
Dévoilé lors de la collection Croisière 2026, le Multipass incarne la nouvelle vision du sac Louis Vuitton, où polyvalence, élégance et esprit du voyage ne font qu'un.
Dévoilé lors de la collection Croisière 2026, le Multipass incarne la nouvelle vision du sac Louis Vuitton, où polyvalence, élégance et esprit du voyage ne font qu'un.
À l'occasion du centenaire de Marilyn Monroe, Maggie Gyllenhaal signe Flesh Impact, un court métrage présenté à la Mostra de Venise qui imagine le destin de l'icône si elle avait eu la chance de vieillir.
Le 12 août, une éclipse solaire exceptionnelle sera visible dans une grande partie de l'Europe : un rendez-vous rare qui mérite quelques précautions pour repartir avec de belles images, sans mettre en péril sa vue ni son matériel.
Présentée lors de la Fashion Week de Paris, la nouvelle collaboration entre Repetto et Yohji Yamamoto revisite l'emblématique ballerine Bolchoï dans un dialogue subtil entre héritage chorégraphique et création contemporaine.