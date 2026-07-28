YSL Beauté choisit Alisha Boe pour incarner Black Opium Pink Glaze
L'actrice Alisha Boe devient le nouveau visage de Black Opium Pink Glaze, la nouvelle déclinaison gourmande et fruitée du parfum iconique d'YSL Beauté.
L'actrice Alisha Boe devient le nouveau visage de Black Opium Pink Glaze, la nouvelle déclinaison gourmande et fruitée du parfum iconique d'YSL Beauté.
À l'occasion du centenaire de Marilyn Monroe, Maggie Gyllenhaal signe Flesh Impact, un court métrage présenté à la Mostra de Venise qui imagine le destin de l'icône si elle avait eu la chance de vieillir.
Le 12 août, une éclipse solaire exceptionnelle sera visible dans une grande partie de l'Europe : un rendez-vous rare qui mérite quelques précautions pour repartir avec de belles images, sans mettre en péril sa vue ni son matériel.
Présentée lors de la Fashion Week de Paris, la nouvelle collaboration entre Repetto et Yohji Yamamoto revisite l'emblématique ballerine Bolchoï dans un dialogue subtil entre héritage chorégraphique et création contemporaine.