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Tom Holland adopte la veste la plus convoitée de la saison

Tom Holland confirme l'ascension de la veste nylon, nouvelle pièce phare d'un vestiaire où l'inspiration sportive rencontre une élégance contemporaine.

28.07.2026 by Pauline Borgogno
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Crédits : Courtesy of Saint Laurent

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