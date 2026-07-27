Songzio explore l'équilibre entre ordre et chaos pour l'Automne-Hiver 2026
Entre photographie, sculpture et mode, Songzio dévoile une campagne Automne-Hiver 2026 où l'ordre et le chaos s'entrelacent dans une vision résolument contemporaine.
Entre photographie, sculpture et mode, Songzio dévoile une campagne Automne-Hiver 2026 où l'ordre et le chaos s'entrelacent dans une vision résolument contemporaine.
Quelques mois après avoir fait de Lamine Yamal son ambassadeur mondial, American Eagle franchit une nouvelle étape en lançant une capsule exclusive de 25 pièces inspirée de l'univers streetwear, disponible dès le 3 septembre.
Du 28 septembre au 6 octobre 2026, la Fashion Week de Paris printemps-été 2027 réunira les plus grandes maisons et une nouvelle génération de créateurs dans une édition marquée par les débuts très attendus de plusieurs directeurs artistiques et le retour de griffes emblématiques.
À l'occasion du centenaire de sa boutique historique de Florence, Panerai inaugure Immersion, une exposition qui invite le public à explorer l'ADN de la Maison à travers un parcours sensoriel entre patrimoine, innovation et esprit d'aventure.