Quelles baskets faut-il porter à Roland Garros ?

Hommes

Qui es-tu, Brian Procell ?

Il est l’éminence grise de la mode vintage, et un modèle d’indépendance. Des débuts de Supreme à l’explosion du streetwear nineties, il a bâti une carrière dans l’ombre jusqu’à devenir l’une des personnes les plus influentes de la mode. Nous l’avons rencontré pour parler de New York, de la réussite à l’ère d’Internet… et des T-shirts préférés de Rihanna, Cara Delevingne et Kanye West.