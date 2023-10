PFW : Le défilé le plus personnel de Demna Gvasalia pour Balenciaga printemps-été 2024

Demna rassemble les muses et personnalités clés de sa vie et les fait défiler sur les podiums. De la critique Cathy Horyn à Diane Pernet, de Linda Loppa à Amanda Lepore, en passant par Kim Kardashian et son partenaire BFRND qui ferme le podium en robe de mariée.