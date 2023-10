Dépourvue de tout superflue, cette collection appelée Un Château imaginée par Pier Paolo Piccioli, célèbre la simplicité Haute Couture sous sa forme la plus magistrale dans les jardins de celui de Chantilly. En mettant en scène la collection en plein air, hors des intérieurs classés, le couturier a voulu illustrer visuellement la métaphore de la libération des contraintes et des privilèges s'ouvrant vers celle de la liberté et de l'égalité.