Qui était à la soirée Chrome Hearts x Bella Hadid x Virgil Abloh ?

Les cool kids de la mode sont bel et bien de retour dans la capitale. Mardi soir, le label américain Chrome Hearts, Bella Hadid et Virgil Abloh réunissaient la fashion "crème de la crème" incarnée par Kendall Jenner, Cindy Crawford et Anwar Hadid dans les alcôves du Carmen. Intitulée "Family Affair", la soirée fut la scène d'une performance live aux accents rock-alternatifs signée Jesse Jo Stark, mais surtout d'un défilé de VIPs électrisés par le DJ-set du fondateur d'Off-White et du mannequin le plus prisé du moment. Definitely the place to be.