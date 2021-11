Cannes 2019 : le tapis rouge du film "Once Upon A Time in Hollywood"

Une semaine après le coup d'envoi du Festival de Cannes, les plus belles starlettes emboîtaient le pas de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie à l'occasion de la projection du film "Once Upon A Time in Hollywood" de l'américain Quentin Tarantino. Retour en images sur l'un des moments phares du festival.