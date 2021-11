Victoria's Secret : un documentaire va revenir sur la descente aux enfers de la marque

Le 23 février dernier, "Hollywood Reporter" annonçait la sortie prochaine d’une nouvelle série-documentaire intitulée "The Rise and Fall of Victoria’s Secret" sur la plateforme de streaming Hulu. Le programme découpé en trois chapitres reviendra notamment sur la chute monumentale de la marque suite à son manque d’inclusivité, alors qu’elle dominait le monde de la lingerie jusqu’en 2019.