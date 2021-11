People

Blake Lively et Ryan Reynolds attendent leur troisième enfant

Surprise ! C’est reparti pour un tour pour le couple le plus glamour d'Hollywood Blake Lively et Ryan Reynolds. A l’occasion de l’avant-première du film "Pokemon : Detective Pikachu" qui avait lieu ce jeudi 2 mai 2019 à New York, l'actrice américaine a révélé sa grossesse au monde entier.