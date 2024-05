Qui a été vu à la soirée de lancement du Pasticcino Bag "Treasures of Japan" ?

Pour célébrer le lancement du sac iconique Weekend Max Mara "Treasures of Japan" — une version exclusive mettant en lumière le savoir-faire traditionnel japonais grâce à une collaboration avec des ateliers centenaires de tissus et filage —, la marque a organisé un événement exclusif au Japon. Retour en images sur les temps forts de la soirée, et les invités présents pour l’occasion.