Une île, quelque part entre Singapour et Sumatra. Elle se fait perle des abandons, joyau du temps qui s’efface, nid des rêves exaucés. A Bawah’s Reserve, 36 villas vue grand large, 74 tortues résidentes et 13 plages de sable blanc, Robinson tient son Eden sous le soleil, sa planque à l’abri des regards. Le reste, on verra plus tard.