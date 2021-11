Madison Beer : "J'éprouve parfois un sentiment de conflit intérieur"

À 19 ans, la jeune protégée de Justin Bieber, originaire de Jericho dans l'état de New York, poursuit son ascension avec un premier EP nommé "As She Pleases" et une tournée européenne à succès. De passage à Paris, elle nous parle de son processus de travail, de ses influences et sentiments face aux réseaux sociaux.