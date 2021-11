Voici votre horoscope de mai 2018

Femmes

Gabriela Richardson : "Mon engagement influence ma communauté"

Sous l’influence artistique de Jean-Paul Goude, Desigual ouvre une nouvelle ère de son histoire et gagne en modernité. Originalité, humour, éclectisme et anticonformisme, toutes les valeurs chères à la griffe barcelonaise qui prône une certaine liberté de créer sont réunies et orchestrées par le maestro sous forme esthétique et graphique. Colorée et optimiste, la collection printemps-été 2018 s’adresse à une femme jeune et indépendante. Pour “L’Officiel”, le mannequin new‑yorkais engagé Gabrielle Richardson, à l’origine de la plateforme digitale Art Hoe Collective dont le but est de promouvoir de jeunes artistes de couleur, incarne cette collection. Jouant avec les silhouettes, les coupes et les volumes, elle mêle allure tomboy et détails de volants, sequins et dentelles ultra-féminins.