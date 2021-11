Google : l'art comme moteur de recherche

À son siège parisien, un hôtel particulier sis rue de Londres accueille depuis 2013 un espace hors du commun : le Lab Google Arts & Culture, un centre de recherche à la croisée de l’art et des nouvelles technologies. Là, une quarantaine de têtes chercheuses et d’artistes imaginent les applications de demain et développent des expériences culturelles toujours plus extraordinaires.