Femmes

Style : Les « Good Vibes » de Michael Kors

S’échapper. Fuir à la fois la grisaille de l’hiver et celle de l’air du temps. Cette saison, c’est avec éclat et optimisme que la ligne printemps Michael Kors Collection rayonne. Un positivisme lumineux qui transporte chaque silhouette de plages en plages. Et nous avec !