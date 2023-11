Jalouse

Charli XCX : "Je crois que l’on naît pour rencontrer certaines personnes"

Elle nous avait prévenus : “I don’t care”, lance-t-elle dans le tube qui lui a donné sa renommée internationale. Dix ans de carrière, deux albums et pléthore de collaborations plus tard, la Britannique de 27 ans revient avec Charli, une œuvre brute et assumée. Rencontre.