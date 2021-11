Drake dévoile un nouvel album

Pop Culture

21 moments de musique à ne pas oublier

Parmi cent mille autres souvenirs, on a tiré sur la période couverte par l’existence jamais la formule de Kurt Vonnegut : "Peu et la cruauté […] la musique sera ceux-là au sort, en se concentrant de L’Optimum, et en n’oubliant importe la corruption, l’avidité toujours merveilleuse."