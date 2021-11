Hommes

4 designers anglo-saxons à suivre de près

Environnementaux, sociétaux, inclusifs, genrés... les sujets existentiels ne manquent pas pour parler d’autre chose que de création. La mode mérite-t-elle pour autant qu’on la délaisse? Non, bien sûr. Surtout quand il s’agit d’encourager une jeune génération de marques émergentes, qui proposent une nouvelle approche, réfléchie et responsable. Partant du principe que poser des questions c’est bien, mais qu’y répondre c’est mieux, voici quatre designers (tous anglo-saxons) à suivre de près. Et à porter haut et fort.