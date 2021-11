Mugler printemps-été 2021: l'exaltation du corps

Une vidéo située quelque part entre la 3D, l'intelligence artificielle et les plus belles femmes du monde présente la collection Mugler printemps-été 2021 see-now-buy-now. Casey Cadwallader représente Bella Hadid faisant des sauts périlleux, Alek Wek faisant des pirouettes incontrôlables et Dominique Jackson de la série "Pose" s'habillant ou se déshabillant d'un geste du bras.