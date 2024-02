Entre la rénovation de sa maison de beauté au 11 rue du Faubourg St Honoré et le lancement de nouveaux protocoles de soin avec la précieuse gamme Or Rejuvenic, la maison de beauté globale Carita sait nous rendre toujours plus belle. Focus sur le Baume de nuit énergétique multi-strate régénérant qui sera votre meilleure alliée pendant cette semaine où la mode et la beauté ne font qu’un.