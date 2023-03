Oscar 2023 : les plus beaux bijoux portés sur le tapis rouge

Lors de la nuit des Oscars 2023 au Dolby Theatre de Los Angeles, Cate Blanchett, Michelle Yeoh (lauréate du prix de la meilleure actrice et première actrice asiatique à remporter un Oscar), Lady Gaga, Rihanna en Maison Alaïa, Jamie Lee Curtis (meilleure actrice dans un second rôle), ou encore Nicole Kidman ont littéralement ébloui le tapis rouge. Quels sont les plus beaux bijoux portés ? Voici la réponse.