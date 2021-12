L’aviation privée a le vent en poupe. C’est le cas de Vistajet qui vient tout récemment de présenter l’un de ses derniers petits bijoux, le Bombardier Global 7500. La compagnie lance aujourd’hui ses Retrouvailles Surprises, dernier volet de son programme Adventures in the Sky destiné aux familles. Pour tester la qualité des luxueux services proposés, on a fait un saut à Londres. Bienvenue à bord.