Un bon chanteur est un chanteur mort

Biopic de Dalida, hologrammes de stars de la variété française au Palais des Congrès, Michael Jackson et Elvis Presley toujours plus riches... les chanteurs morts sont partout. Mais comment les héritiers et les maisons de disques continuent-ils de faire fructifier ces poules aux œufs d’or qui, du fond de leur tombe, sont toujours multimillionnaires ?