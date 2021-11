Pop Culture

Charlotte Gainsbourg : "Quand je doute, je fais appel à ma mère."

Charlotte Gainsbourg n'est pas une muse. Car si elle se prête volontiers à des campagnes et des collaborations, la fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin mène de front sa double carrière, un pied dans le cinéma, l'autre dans la musique. A l'occasion de son tout nouvel album "Rest" et de son prochain film "Le Bonhomme de Neige", en salle fin novembre, L'Officiel a rencontré celle qui inspire, peut être malgré elle, créateurs et femmes du monde entier.