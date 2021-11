Diamants, perles, émeraudes et crocodile... par Tajan

Si les bijoux, souvent, séduisent au premier regard, il est bon de ne pas oublier la somme de savoir-faire qu’ils renferment. Et le caractère unique des pierres qu’ils mettent en lumière... C’est pourquoi, lorsqu’une grande Maison organise une vente, il est passionnant de pouvoir observer les pièces de près et de bénéficier des explications des experts... comme chez Tajan, avec cette vente de bijoux et de maroquinerie de luxe signée Hermès.