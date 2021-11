La modernité selon Cartier

Fascinante, la fleur de cactus se modernise pour la Maison à l’origine des modèles iconiques comme la Tank et la ligne Panthère. Incarnée par l’incroyable muse romaine Mariacarla Boscono, la ligne séduit par sa singularité et son nonconformisme. Une collection qui va en piquer plus d’une, de la bague mobile à l’irrésistible sac de soirée.