Joaillerie

De Gabrielle Chanel à Elsa Peretti : elles ont révolutionné la joaillerie

Longtemps chasse gardée des hommes, le monde de la joaillerie a vu, tout au long du xxe siècle et jusqu’à aujourd’hui, quelques femmes d’exception s’imposer et révolutionner les codes des plus prestigieuses maisons. De Gabrielle Chanel à Victoire de Castellane en passant par Jeanne Toussaint, Elsa Peretti, Renée Puissant et Suzanne Belperron, retour sur six destins hors du commun